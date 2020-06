Обзор системы “умного” освещения Philips Hue и светильника Hue Go – cвет на связи

05.06.2020, 8:35, Новости дня

Одну из самых популярных в мире систем “умного” освещения – Philips Hue, выпускаемую компанией Signify – начали официально продавать в России. В оффлайновой и сетевой рознице со 2 июня появились:

набор Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27 с тремя цветными лампами, управляющим модулем Hue Bridge и пультом-диммером по цене 16 490 рублей

светодиодная лента Philips Hue light strip (6990 р. за базовый 2-метровый модуль)

переносной аккумуляторный светильник Philips Hue Go (7990 р)

цветной светильник с динамической подсветкой Philips Hue Play, синхронизируемый с ТВ или монитором (5590 за вариант с одной панелью, 11 990 – с двумя)

отдельно цветная лампа Philips Hue White and Color Ambiance со стандартным цоколем E27 обойдется в 4990 рублей

также в продажу поступил датчик движения Hue Motion sensor, он стоит 4290 р.

Вести.Ru изучили в деле два продукта из вышеперечисленных – стартовый комплект из трех ламп и светильник Hue Go. Управление осуществлялось через приложения для iPhone – Hue и Hue BT, а также голосом, при помощи смарт-колонки с “Алисой”.

Обзор Philips Hue: распаковка и настройка

Открыв упаковку Starter Kit, мы видим три светодиодные лампы с цоколем E27, блок управления с адаптером питания и Ethernet-кабелем, а также пульт управления с четырьмя кнопками. Он крепится на магнитах к белой пластикой панели, в которой с обратной стороны предусмотрены клейкие подушечки – можно закрепить где удобно, практически на любой поверхности.

Первый шаг настройки – вкрутить лампы в светильник и включить. Загораются они моментально и светят ярко: 806 люмен. Это по силе света примерно соответствуют 60-ватнным лампам накаливания, но потребляет светодиодная лампа гораздо меньше – 9 Вт. Оттенок можно менять (на выбор 16 миллионов цветов), а температура белого цвета варьируется в широком диапазоне от 2000 до 6500 кельвинов. Обещанный производителем срок службы лампы – 25 000 часов.

Затем модуль управления Hue Bridge (на фото выше) нужно подключить Ethernet-кабелем из комплекта к роутеру. Вообще-то лампы Hue последнего поколения в этом модуле не нуждаются – из приложения Hue BT ими можно управлять и по Bluetooth. Но некоторые другие устройства из экосистемы пока умеют работать только по протоколу Zigbee, в этом случае без Bridge не обойтись. Он позволяет объединить в одну систему до 50 ламп и 12 аксессуаров. Кроме того, без Bridge невозможны сценарии удаленного управления освещением через интернет.

Третий необходимый компонент системы – приложение Hue для iOS или Android. В нем после старта нужно запустить обнаружение управляющего модуля, а когда тот будет найден – нажать большую круглую кнопку сопряжения на Hue Bridge. После этого в приложении появляются все доступные устройства Hue, их можно объединять в комнаты или зоны. Поскольку набор ламп в каждой зоне может быть произвольным, возможностей создавать разные варианты освещения – масса.

Обзор Philips Hue: экосистемы и приложения

Продукты Philips Hue могут интегрироваться в экосистему “умного дома” Apple HomeKit. Для этого нужно, чтобы в доме был iPad или Apple TV – устройство выступит в качестве хаба, а вот команды на включение-отключение света, изменение оттенков и активацию заранее запрограммированных сценариев освещения можно отдавать и с iPhone, и с Apple Watch. В том числе, при помощи Siri.

В РФ не менее актуальна интеграция Philips Hue с голосовой помощницей “Алиса” от “Яндекса”. При наличии в доме смарт-колонки с ней появляется возможность управлять лампами Hue голосом командами вроде “Выключи свет в гостиной” или “включи оранжевый свет”. А еще можно немного потрудиться и запрограммировать в разделе “Устройства” приложения “Яндекс” сценарии. Тогда произнося, допустим, “Алиса, у нас романтический ужин” можно будет одновременно включать приглушенное, теплое освещение и любимую, соответствующую моменту музыку.

Скриншоты приложения “Яндекс”

К сожалению, в штатном ПО Hue не так много предустановленных сценариев освещения, как хотелось бы. Можно скачать новые в меню Дополнения => Hue Labs, там есть много интересного, включая динамические программы освещения для медитации (изменение яркости света задает ритм дыхания), разминок или йоги и даже игра в пожарных:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Weve got 3 new Hue Labs formulas! Try out Guided yoga, Quick workout, and a Fire rescue game (specially for little ones!), all designed to support you while you stay at home.

Публикация от Philips Hue (@philipshue) 27 Май 2020 в 6:04 PDT

Из-за ограничений ПО (которые, хотелось бы надеяться, со временем устранят) управлять “лабораторными” сценариями приходится из недр меню, добавить их на основной экран управления освещением в комнате или зоне не получится. Не сработают они и если у вашего провайдера проблемы с интернет-подключением.

Есть и еще один способ серьезно расширить возможности ламп и светильников Hue программно – устанавливая сторонние приложения. При первоначальной настройке каждого из них придется нажимать кнопку сопряжения на Bridge, после чего связь поддерживается автоматически. Самая популярная из таких программ (по крайней мере, на iOS) – OnSwitch, однако для доступа ко всем предлагаемым там сценариям освещения придется оформить подписку.

Есть и “цветомузыкальные” приложения, работающие с Hue, но в каждом из них обнаруживается своя ложка дегтя. Например, iLightShow поддерживает только музыку из Apple Music или Spotify. Другое приложение, Light DJ, полагается для получения аудиосигнала на микрофон устройства и поэтому заработает хоть с прабабушкиным патефоном. Только вот стоит оно в полноценной версии 3690 рублей в год или 599 в месяц. Было бы здорово, если бы в разработку подобных сервисов вложился сам производитель Hue, Signify – наверняка и работало бы все более гладко, и служило бы дополнительным побуждающим мотивом купить недешевое оборудование.

Обзор Philips Hue: светильник Hue Go

Создавая уютную атмосферу с продуктами Hue, не обязательно оставаться привязанным к стационарному освещению. В экосистеме есть светильник Hue Go со встроенным аккумулятором, который можно взять с собой на природу, в сад или на балкон, либо просто устроиться с ним в любом месте квартиры. Ножка позволяет поставить его горизонтально или под углом.

Для портативного светильника Hue Go довольно яркий (520 люмен, используется лампа 6 Вт). Cветодиоды спрятаны в матовый пластиковый корпус, благодаря чему, когда включаешь его, создается впечатление, что устройство светится целиком. Управлять Go можно и подключив его к Hue Bridge, и напрямую через приложение Hue BT. Можно и без него – кнопкой в нижней части устройства переключаются встроенные сценарии, среди которых – очень симпатичная имитация мерцания свечей.

В приложении возможностей еще больше. Например, Hue Go можно настроить в качестве светового будильника. В заданное время светильник начнет постепенно наращивать яркость и к моменту, когда сработает ваш основной беспощадный прерыватель сна, перейти к бодрствованию будет легче – очень актуальная штука для зимних месяцев. Можно и, наоборот, помогать себе уснуть вечером, запрограммировав плавное снижение яркости и повышение “теплоты” свечения. Некоторые исследования показывают, что это помогает нормальной работе циркадных ритмов – циклов сна и бодрствования, которыми организм управляет при помощи определенных гормонов, ориентируясь на освещение и температуру.

Есть и несколько “но” – например, то, что емкость встроенной батареи Go довольно ограничена. На полной яркости белым светом он сможет светить от силы три часа. Это не было бы проблемой, имейся возможность подпитать светильник через стандартный USB-разъем от портативного аккумулятора. Однако конструкция не предусматривает альтернативы штатному адаптеру питания с цилиндрическим штекером. В то же время, в режиме ночника батареи должно хватать на сутки, а в режиме “свечи” – на 18 часов.

Вообще-то в продукте с ценником в сотню евро ожидаешь увидеть больше возможностей – ту же регулировку интенсивности свечения прямо на устройстве, водозащиту или индикатор заряда батареи (если не на корпусе, то хотя бы в приложении). Но Hue Go безапелляционно минималистичен – это просто несколько часов света с шестнадцатью миллионами цветов на выбор, которые можно брать с собой куда угодно.

Сценариев использования такой лампы масса – от имитации мерцания свечей во время романтического ужина до повышения концентрации на рабочем месте в пасмурные дни благодаря яркому “холодному” свету и помогающей легче заснуть имитации заката. А еще можно переключать светильник на какой-нибудь экзотический оттенок, читая ребенку сказку на ночь, вынести с собой в сад на даче теплым летним вечером или оригинально подсветить себя во время видеовстречи с друзьям по Zoom – вариантов масса. Ну и про интеграцию с экосистемой не будем забывать – Go можно подключить к Bridge, добавить в приложении в любые “комнаты” и “зоны” и использовать во всех сценариях освещения.

Обзор Philips Hue: впечатления

Устройства Philips Hue сделаны очень качественно. Все от упаковки до материалов соответствует высокой цене. Понятно, что многоцветных светодиодных ламп с Bluetooth от китайского бренда на Aliexpress можно за 5 тысяч рублей купить сразу 4 штуки, а не одну. Но качество ПО и возможности экосистемы будут совсем другие.

Многие пока недооценивают роль правильно подобранного освещения в создании атмосферы и комфорта – что говорить, если люди часто до сих пор, не задумываясь, вкручивают лампы с холодным светом в торшер в гостиной или бра в спальне. То есть там, где по всем правилам свет должен быть теплым, помогающим расслабиться.

Разноцветное же освещение предоставляет вообще безграничные возможности – например, “перекрашивать” белую стену по несколько раз в день при помощи Hue Light Strip, воссоздать романтику ужина при свечах, не зажигая огонь, или атмосферу ночного клуба прямо в гостиной. В общем, нам давно пора понять, что правильное освещение может преобразить дом не хуже косметического ремонта. И при желании новый уровень уюта обойдется (особенно в сравнении с тем же ремонтом) не так уж дорого.

Другое дело, что начинающему пользователю домашнего “умного” света от Signify в РФ может не хватать информации или идей о том, как лучше использовать разные светильники, оттенки света и динамические сценарии в интерьере. Тут пригодился бы обучающий контент в официальном блоге и YouTube-канале, но на русском языке такого пока нет. И еще, конечно, очень хочется дождаться появления в РФ в официальной продаже ламп Hue с цоколями, отличными от E27. Пока же пользователи из-за этого довольно сильно ограничены в выборе светильников.

Текст: Николай Белкин

Иллюстрации: Signify, Apple, Николай Белкин

Текст:

Вести.Hi-tech