 

Вандалов, разрушивших ледовый городок в Благовещенске, лишили свободы на полгода

05.06.2020, 8:35, Новости дня

Лишение свободы на полгода. Такой приговор суд вынес вандалам, разрушившим ледовый городок в Благовещенске. Напомним, инцидент произошел минувшей зимой. Теперь обвиняемым запрещено менять место проживания, покидать его в период с 22:00 вечера до 6:00 утра, а также посещать увеселительные заведения. Кроме того, молодым людям придется регулярно отмечаться в государственных органах, передает ГТРК "Амур". 

Отметим, что подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Однако они были несогласны с суммой причиненного ущерба. Администрация города намерена взыскать с них 1,8 миллиона рублей. Вопрос рассмотрят в рамках гражданского дела.

Напомним, 19-летние девушка и парень в ночь на 24 января разрушили 17 ледовых фигур на площади Ленина. Восстановлению они не подлежали. Позже молодые люди объяснили, что их поведение связано с состоянием алкогольного опьянения.

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ГТРК "Амур"



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