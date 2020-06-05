ЦБ Китая влил 150 миллиардов юаней в банковскую систему

05.06.2020, 8:35, Новости дня

Народный банк Китая в пятницу влил в банковскую систему 150 миллиардов юаней ($21,1 миллиарда) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО.

Регулятор сохранил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО на уровне 2,20%, сообщается на сайте центробанка.

Народный банк Китая заявил, что вливание средств направлено на противодействие влиянию ряда факторов, включая погашение обратных РЕПО, а также на поддержание ликвидности банковской системы на достаточном уровне.

На фоне пандемии коронавируса Китай усилил монетарную и фискальную поддержку экономики, чтобы помочь предприятиям, особенно малым, преодолеть трудности.

На прошлой неделе глава ЦБ Китая И Ган заявил, что регулятор будет использовать различные инструменты денежно-кредитной политики для обеспечения достаточной ликвидности и поддержания годовых темпов роста денежной массы M2 и социального финансирования значительно выше, чем в прошлом году.