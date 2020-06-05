Роскачество признало водку самым безопасным продуктом

05.06.2020, 8:30, Новости дня

Роскачество по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом в РФ водку, а наиболее опасным – шашлык, говорится в сообщении организации.

«Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк», – передает РИА «Новости» сообщение организации. Роскачество обобщило данные проведенных исследований, выбрав пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий пищевых продуктов.

В топ-5 безопасных продуктов попали водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%). Пятерка самых небезопасных продуктов – свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).

Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка, для которого наиболее распространенное нарушение в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Кроме водки, самыми безопасными среди напитков признаны светлое пиво и томатный сок, а наибольший риск в этой категории представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов.

Сметана и клубничный йогурт – самые безопасные молочные продукты, творог и масло сливочное 82,5% жирности – самые небезопасные: в некачественной «молочке» встречались кишечная палочка, антибиотики и растительные жиры, отмечается в сообщении. Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку, из бакалейного отдела – сушки и пищевую соль. Некачественные крупы могут содержать жуков, пестициды, металломагнитные примеси, плохая бакалея – кишечную палочку, охратоксин А, возбудителя картофельной болезни.

Икра лососевых – самый небезопасный продукт в категории «Рыба и морепродукты»; пельмени, свиной шашлык и фарш «Домашний» – среди мясных изделий; самые безопасные – куры-бройлеры. В рыбных продуктах находили кишечную палочку, стафилококк и вредные бактерии, в мясных – антибиотики, превышенное количество микроорганизмов и тоже кишечную палочку.

Напомним, в четверг Роскачество разъснило порядок действий при пищевом отравлении в кафе.