Самоизоляция из-за коронавируса привела к увеличению веса у детей с ожирением

05.06.2020, 8:30, Разное

Итальянские и американские исследователи установили, что режим самоизоляции, введенный в рамках борьбы с пандемией коронавируса, провоцирует набор лишнего веса у детей с ожирением. Оказалось, что изоляция способствует возникновению неблагоприятных условий для жизни.

Ранее медики заявляли, что перед коронавирусом самыми уязвимыми являются лица с хроническими заболеваниями, однако меры борьбы с пандемией сами провоцируют возникновение таких недугов, как ожирение или проблемы с сердцем. По словам профессора Университета штата Нью-Йорка Майлза Фейта, побочные эффекты самоизоляции в будущем могут оказаться более серьезными, чем даже сама пандемия.

Специалисты провели исследование, в рамках которого они вели наблюдение за 41 ребенком с ожирением. Они продолжительное время находились дома из-за пандемии коронавируса, что привело к увеличению избыточного веса. Усугубляло положение малая физическая активность и добавление в рацион вредной калорийной пищи.