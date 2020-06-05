Предки североамериканских индейцев жили в Прибайкалье

05.06.2020, 8:32, Разное

Российские и зарубежные ученые выяснили, что предки современных североамериканских индейцев в далеком прошлом жили неподалеку от берегов озера Байкал. К такому выводу их привело изучение геномов двух десятков древних жителей Сибири. Исследование опубликовал научный журнал Cell.

– Мы раскрыли пока самые глубокие связи между первыми племенами индейцев и людьми, которые жили на территории Сибири во времена верхнего палеолита. Мы верим в то, что наши открытия позволят историкам узнать новые детали о том, как была заселена Америка и как развивались ее народы, – рассказал один из авторов работы, палеогенетик из Института изучения истории человечества общества имени Макса Планка Ю Хэ.

Согласно представлениям антропологов, люди попали в приполярные районы Северной Евразии от 17 до 24 тысяч лет назад, когда закончилась последняя эпоха оледенения. За следующие десять тысячелетий предки современных коренных народов Сибири покорили территорию сразу двух континентов, Евразии и Северной Америки, и сформировали десятки уникальных культур.

До недавнего времени историки предполагали, что предки современных индейцев переселились на территорию Северной Америки из Южной Сибири и Алтая примерно 14–15 тыс лет назад в ходе одиночной волны миграции. Последующие археологические открытия и расшифровка ДНК некоторых древних индейцев показала, что на самом деле это было не так.

Сейчас ученые считают, что предки индейцев попали на территорию Нового Света в результате как минимум трех или даже четырех волн миграции. Все они произошли в разное время и начинались из разных отправных точек. Подобные открытия заставляют и антропологов, и генетиков искать потенциальных предков современных индейцев и их вымерших «кузенов» из первых волн переселенцев, изучая недавно найденные останки древних обитателей Сибири, Аляски и других регионов.

Ю и его коллеги провели одно из самых масштабных исследований такого рода. Они изучили два десятка фрагментов костей, зубов и других частей тела древних обитателей Сибири, найденных в окрестностях озера Байкал, на юге Западной Сибири, а также на Чукотке и Дальнем Востоке России.

Байкальские корни индейцев

– Эти материалы хранятся в остеологическом фонде НИИ и Музея антропологии МГУ. Они были собраны в ходе первых раскопок академика Окладникова в конце 1920 годов в Верхоленском и Иркутском уездах Иркутской губернии. Тогда эти события вызывали особенный интерес и регулярно освещались местной прессой, – пояснила ТАСС директор НИИ и музея антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Бужилова. Она добавила, что сейчас этот материал стал частью международного проекта, который посвящен анализу музейных материалов с использованием молекулярных методов.

Обрывки ДНК, извлеченные из этих останков, помогли палеогенетикам и антропологам, в том числе специалистам из МГУ им. М.В. Ломоносова и Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске, много узнать о том, как и когда заселялась Сибирь и в очередной раз доказать, что и Восточная Евразия заселялась в несколько волн миграции.

Внимание ученых привлек зуб древнего человека, который советские археологи еще в 1962 году нашли в окрестностях деревни Усть-Кяхта, которая располжоена на юге современной Бурятии. Его обладатель, по текущим оценкам ученых, жил в южных окрестностях озера Байкал примерно 14 тыс. лет назад и был современником первых древних индейцев.

Ученые выяснили, что в его ДНК были вкрапления геномов так называемых «древних северных евразийцев» – первых обитателей Восточной Европы, Западной Сибири и Прибайкалья времен каменного века, а также северо-восточных народов Азии, потомки которых сегодня живут на территории Дальнего Востока и Чукотки. Это стало неожиданностью для генетиков, которые ожидали, что северных евразийцев к тому времени полностью заместили восточно-азиатские народы.

Самым важным результатом оказалось то, что аналогичные доли геномов этих двух древних групп обитателей Евразии, по словам Ю и его коллег, характерны как для древних индейцев, так и для их современных потомков, которые сейчас живут в США, Мексике и других странах Нового Света. Это делает обладателя зуба из Усть-Кяхты пока самым древним прямым родственником индейцев, известным человечеству.

– Генетические исследования показали сходство генофонда доисторического населения Прибайкалья и первых переселенцев в Америку. Для антропологов это ожидаемый результат, однако, благодаря примененным технологиям, мы смогли в деталях рассказать генетическую историю формирования населения Прибайкалья, начиная с верхнего палеолита до эпохи бронзы, – подытожила Бужилова.