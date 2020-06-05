 

Гривна к доллару подорожала до 26,70 грн/$

05.06.2020, 8:27, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 5 июня.

Курс гривны по отношению к доллару США укрепился на пять копеек: с 26,75 грн/$ до 26,70 грн/$.

Гривна к евро подешевела на четыре копейки: с 29,96 грн/€ до 30,00 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю немного поднялся: с 3,90 грн за 10 руб. до 3,86 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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