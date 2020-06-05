 

Рябошапка заявил, что украинские прокуроры не нашли нарушений в деле Хантера Байдена

05.06.2020, 8:27, Новости дня

Украинские прокуроры не обнаружили доказательств нарушений со стороны сына экс-вице президента США Джо Байдена Хантера. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет Reuters 4 июня.

По его словам, украинские проавоохранители изучили “тысячи материалов” по этому вопросу “очень тщательно”. Проверка уже завершена.

Агентство пишет, что целью проверки было выяснить – были ли дела, которые Рябошапка унаследовал от своих предшественников, должным образом изучены.

Рябошапка добавил, что в деле Хантера Байдена на него не оказывалось давления.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по март 2020-го. 5 марта Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии генпрокурору, что повлекло его отставку. 

Причиной внешнеполитического скандала и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе стала история с сыном Байдена, который работал в совете директоров украинской компании Burisma. После смены власти в Украине в 2014 году Генеральная прокуратура Украины расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Позже Трамп назвал сумму в $100 тыс.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который входит в наблюдательный совет украинской газовой компании Burisma, в интервью агентству Associated Press рассказал, что Хантер Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании и никогда не использовал свое родство для продвижения интересов фирмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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