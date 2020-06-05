 

Мнение: Похороны Джорджа Флойда

05.06.2020, 8:25, Разное

На 5 июня в районе Вашингтона Пентагон развернул:

16-я бригада военной полиции (Форт Брэгг)
91-й батальон военной полиции (Форт Драм)
504-я армейская группа сил быстрого реагирования (Форт Брэгг)

Всего 1600 человек личного состава.

Плюс к этому в район Вашингтона "на всякий случай" переброшено 700 человек из 82-й воздушно-десантной дивизии (вертолеты, которые видели во время беспорядков в столице, принадлежали десантникам.
Эти силы находились в резерве, но так и не были напрямую задействованы против протестующих, потому что руководство Пентагона резко отрицательно отнеслось к идее прямого задействования регулярной армии против американских граждан. Поэтому при подавлении беспорядков задействовали полицию Вашингтона, Национальную гвардию и военную полицию.
В Пентагоне заявили, что рассматривают возможность их отвода в район постоянной дислокации если все будет идти хорошо.

Флойда похоронили в дорогом гробу в присутствии артистов кино и эстрады.
Все виновные в его убийстве арестованы и уволены из полиции. Их обвиняют в убийстве 2-й степени.


Мэр Миннеаполиса устроил небольшую сценку у гроба. На что только не приходится идти, чтобы погасить беспорядки.


Охрана суда во время слушаний по делу этих деятелей.

В США между тем, на фоне похорон Джорджа Флойда, продолжается трэш и угар, хотя за последние сутки накал беспорядков и мародерства несколько спал, за счет ввода дополнительных сил национальной гвардии в города, а также ввода комендантского часа.


"Звезда соц.сетей"


Еще на днях тут стоял памятник Конфедерации простоявший в Алабаме 115 лет.

Источник: Colonel Cassad



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