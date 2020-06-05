 

YouTube заблокировал агитационный ролик РИА ФАН об усыновлении ребенка гей-парой

05.06.2020, 8:18, Разное

YouTube заблокировал агитационный ролик о поправках в Конституцию России, в котором мальчика из детдома усыновляет гей-пара. Видео заканчивается вопросом: «Такую Россию ты выберешь?».

«Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — отмечается в пояснении видеохостинга.

Видео создали «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) и медиагруппа «Патриот», которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В ролике, действие которого происходит в РФ в 2035 году, из детдома «новый папа» забирает усыновленного мальчика. Когда они выходят на улицу, отец говорит: «Знакомься, это твоя новая мама» и показывает на накрашенного мужчину, который дарит ребенку платье. Мальчик и две работницы детдома очень расстраиваются, а закадровый голос говорит: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию». Далее идет текст, в котором рассказывается о поправке к 72 статье Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины.

Ролик вызвал массовую критику в социальных сетях за гомофобию, а активисты ЛГБТ-группы «Стимул» потребовали у Следственного комитета и прокуратуры провести проверку видео на предмет возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога и обнуление президентских сроков президента, дающее право Владимиру Путину избираться на выборах 2024 года.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Редкая вольность: Кейт Миддлтон одела джинсы скинни и рубашку с декольте

09.05 / Мнение: Шелуха

19.05 / Древние индийцы знали о вирусах? В аюрведическом тексте заметили очень странное описание

08.05 / Коронавирус и пропаганда: в глазах Запада Китай отобрал у России роль главного злодея

10.05 / Мнение: Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

07.05 / COVID-19 и кожные поражения. Что известно сегодня

05.04 / Ксения Собчак «подстрелила» убегающего от нее Константина Богомолова

07.04 / Ани Лорак испугала поклонников неестественно пухлыми губами

30.04 / В Сети появился первый эскиз смартфона HTC Desire 20 Pro

04.04 / Мнение: “Наивысшая защита”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска