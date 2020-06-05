Twitter удалил видео Трампа о смерти афроамериканца Флойда

05.06.2020, 8:16, Новости дня

Администрация Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в Миннеаполисе, информирует избирательный штаб главы Белого дома.

«Twitter и Джек (генеральный директор компании Twitter Джек Дорси) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», – говорится в Twitter избирательного штаба Трампа.

Там добавили, что видеоролик от 3 июня был удален «в ответ на сообщение правообладателя авторских прав». Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube. В ролике продолжительностью около четырех минут президент США предупреждает об «угрозе насилия и анархии», исходящей от «радикальных левацких группировок». На видео также есть кадры беспорядков и грабежей сменяются кадрами полицейских, братающихся с гражданским населением, и уборки мусора на улицах, передает ТАСС.

«Данный случай является очередным напоминанием того, что Twitter устанавливает правила по собственному усмотрению», – сообщил газете The Hill официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк. По его оценке, администрация сети микроблогов «неоднократно не могла объяснить, почему ее правила, видимо, касаются только избирательной кампании Трампа». Кларк назвал удаление видео «эскалацией двойных стандартов».

На прошлой неделе администрация Twitter также скрыла сообщение президента США Дональда Трампа с угрозой направить в Миннеаполис нацгвардию для подавления беспорядков.