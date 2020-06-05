Власти Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

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05.06.2020, 7:53, Новости дня

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе к военным действиям против Турции в случае провокаций.

В интервью телеканалу Star Панайотопулос заявил, что Минобороны отмечает рост турецких провокаций в последнее время.

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил», – передает РИА «Новости» слова министра.

На вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: «Именно так!».

«Он сказал, что мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени», – сказал министр.

Несколько дней назад в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией в районе вблизи греческих островов. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в понедельник заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции, и назвал провокацией выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 3 июня направил руководству Европейского союза письмо в связи с «турецкими провокациями».

Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.

Между тем накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.



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