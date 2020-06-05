 

Дочь Маликова нашла способ обогатиться во время пандемии

05.06.2020, 7:52, Разное

Звездная наследница уверяет, что предлагает клиенткам только качественную продукцию, сделанную вручную. Стоят наряды по 20 000 рублей. Однако дочь музыканта Дмитрия Маликова заподозрили в обмане.

Телеграм-канал “Только никому…” утверждает, что Стефания Маликова бессовестно дурит народ в период эпидемии коронавируса, тогда как большинство соотечественников еле-еле сводят концы с концами.

В Сети обнаружили, что точно такие же наряды, которые продает Стефания Маликова, можно найти на китайском сайте “Алиэкспресс”. Причем там цена у них намного ниже – около 1,5 тысячи рублей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 5:36 PST

Примечательно, что пользователи соцсетей часто критикуют стиль одежды наследницы певца и композитора. Многие считают, что девушка одевается не по возрасту, выбирая наряды, которые делают ее визуально намного старше своих лет.

Напомним, 24 января 2018 года у Стефании Маликовой родился братик. Мальчик появился в семье музыканта благодаря суррогатной матери. Артист признался, что они с супругой очень долго мечтали о сыне, поэтому решили прибегнуть к услугам сторонней женщины.



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