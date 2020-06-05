Мечтающую о замужестве Барановскую довели до слез

05.06.2020, 7:51, Разное

Несмотря на режим самоизоляции, работа над шоу ведется по обычному графику. Естественно, ради безопасности сотрудников соблюдаются меры предосторожности. На площадке все, кроме ведущих, находятся в масках и перчатках.

Юлия Барановская отметила, что в среду до позднего вечера была занята на съемках “Модного приговора”, поэтому у нее не было возможности поблагодарить всех за теплые слова. Коллеги по программе не забыли о важной дате и в конце смены преподнесли телеведущей подарки и огромный торт.

Девушка была в восторге от внимания коллег и не смогла скрыть эмоций – расплакалась от умиления. В четверг она опубликовала на своей странице в “Инстаграм” видео, на котором загадывает желание перед тем, как задуть свечи на десерте.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 4 Июн 2020 в 1:39 PDT

Кадры получились довольно забавными: Юлия Барановская смешно корчит рожицы и веселится. “Свечей было много, но я справилась! Аж глаза на лоб полезли”, – шутит сама над собой звезда.

Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили множество теплых комментариев под публикацией. “Счастья Вам, здоровья, и благополучия!!! Будьте всегда такая искренняя и смелая в своих высказываниях и мыслях! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Желаю вам и вашей семье всех благ! Здоровья! Пусть исполнятся все Ваши мечты!”, “Продолжайте дарить этому миру и своим детям себя, много-много лет!” – отметили поклонники.