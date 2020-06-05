Озвучена вероятная причина разлива топлива в Норильске

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05.06.2020, 7:51, Разное

Первый вице-президент компании “Норникель” Сергей Дяченко рассказал о возможной причине аварии на ТЭЦ-3, в результате которой в почву и воду окрестных рек попали порядка 21 тонны дизельного топлива. Характер повреждений, зафиксированных на цистерне, говорит о том, что причину необходимо искать в земле, на которой она стоит.

“Возможно, это растепление грунта – потеря прочности”, – цитирует Life.ru Сергея Дяченко. По его словам, последний раз проверка проводилась в 2018 оду, и тогда специалисты не смогли найти никаких отклонений от нормы.

Напомним, 29 мая на территории принадлежащей дочерней компании “Норникеля” ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. Оно успело загрязнить почву и воды, находящиеся поблизости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В регионе объявлен режим ЧС федерального значения.



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