Эксперт: Катастрофа в Норильске показала запрос общества на достоверную экологическую информацию

05.06.2020, 7:48, Новости дня

Произошедшая в Норильске экологическая катастрофа подтвердила необходимость принятия поправки к Конституции, в которой говорится об обеспечении единой госполитики в области охраны окружающей среды. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД эколог Руслан Губайдуллин. По его мнению, общество должно быть своевременно информировано о состоянии природной среды и возникающих угрозах.

«Государство чувствует общественный запрос, который заключается в том, чтобы каждый из нас хотел бы жить в понятном и предсказуемом, экологически защищенном социуме, – считает глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – Техногенная катастрофа, которая произошла несколько дней назад в Норильске, лишь подтвердила актуальность принятия поправок к Конституции. В данном случае – обновления статьи 42, где речь идет об обеспечении в Российской Федерации единой государственной политики в области охраны окружающей среды».

Губайдуллин подчеркнул: в обществе вырос интерес к достоверной экологической информации. «Информация о состоянии природной среды и возникающих угрозах должна быть доступна всем. Мы должны знать, как и что происходит. Не должно быть так, как в Норильске. Про катастрофу в этом городе губернатор узнал только через два дня, да и то – из социальных сетей», – сказал эксперт.

«В поправках в Основной закон перечислены меры, направленные на снижение ущерба от промышленного воздействия на природную среду, на сохранение уникального природного биологического разнообразия нашей страны. Кроме того, поправки помогут развивать экологическое образование», – указал Губайдуллин.

Не менее важным эксперт счел закрепление в Конституции принципа ответственного отношения к животным. «Человек социализируется в том числе и через общение с фауной. Ответственное, бережное обращение с животными – показатель нашей цивилизованности. Грубое отношение к животным – это варварство и дикость», – уверен Губайдуллин. «Закрепление этих норм не в Конституции, а в законах и подзаконных актах не будет иметь той силы», – добавил он. Напомним, в поправке в статью 114 Конституции, где перечисляются полномочия правительства, добавлена ответственность кабинета министров за «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (62%) из числа тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к выбранной дате. Также подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали жедлание проголосовать за поправки к Конституции.

Губайдуллин убежден, что экология постепенно становится главным трендом в политике всего мира. «Это вектор. Президент, подписывая эти поправки, смотрит в будущее. Мы живем в новом технологическом укладе. Природные ресурсы – уже не нефть и газ, а чистый воздух, чистые реки, экологические пространства. Если сейчас мы создаем особые экономические зоны, то в будущем появятся экологические зоны. Именно они будут приносить основной доход государству. Нужно сохранить этот ресурс для наших потомков», – отметил глава «Чистой страны».

Напомним, 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, а в России – День эколога.