В Москве применили экспериментальный метод лечения коронавируса

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05.06.2020, 7:48, Новости дня

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве применяют экспериментальную методику лечения от коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), сообщили в пресс-службе правительства столицы.

Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация – еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, 25 пациентам уже провели 108 баросеансов. Врачи отмечают, что у пациентов после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови. Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов.

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского эту методику для лечения пациентов с COVID-19 внедрили впервые в России. В других клиниках применяют метод нормобарической оксигенации. Это насыщение крови кислородом через плазму без изменения давления. Однако эффективность гипербарической оксигенации оказалась выше благодаря повышению давления и поступлению в организм 100% кислорода.

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры – попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», – рассказал директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля. Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме и оказывать плановую помощь через две-три недели.



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