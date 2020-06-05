 

На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

05.06.2020, 7:42, Новости дня

В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров "Раптор" проекта 03160, построенных на Санкт-Петербургском предприятии ОАО "Пелла".

О ходе испытаний было доложено главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании в адмиралтействе.

После завершения всех необходимых проверок оба катера войдут в состав Балтийского флота. Они способны перехватывать и задерживать малые цели, а также перевозить группы до 20 человек. сообщает телеканал "Россия 24".



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