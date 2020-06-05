 

Число жертв коронавируса в мире приближается к 400 тысячам

05.06.2020, 7:33, Новости дня

По состоянию на утро 5 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 635 004 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 391 179 человека, выздоровело 2 872 731.

В США число инфицированных достигло 1 872 660, умерло 108 211, излечился 485 002 человек.

В Бразилии число заболевших превысило 600 тыс. – 614 941 человек, 34 021 умерших и 254 963 излечившихся.

Далее следует Россия – 440 538 инфицированных, 5376 умерших и 204 197 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 283 079, умерло 39 987 человек.

В Индии число инфицированных превысило 200 тыс. – сейчас там 226 770 заболевших и 6363 умерших.

Отметку в 100 тыс. заболевших также преодолела Мексика – 105 680 инфицированных и 12 545 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Протестующие в Вашингтоне приблизились к Белому дому

24.04 / В Кемерове произошел пожар на территории Президентского кадетского училища

19.05 / Гордон: Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю “зраду”, будет стыдно

08.04 / Россия направила тест-системы на коронавирус в более чем 30 стран

19.05 / Более трети чилийских сенаторов ушли на карантин

29.03 / “Придется отвечать публично за каждое слово лжи”. Ермак пригрозил Леросу, что подаст на него заявление правоохранителям

09.04 / Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о самоизоляции – коронавирусом заразился его пресс-секретарь

06.04 / «КамАЗ» потерял 2 млрд рублей за неделю простоя

30.04 / Эксперт: На фоне пандемии в мире остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики

04.06 / Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска