Мнение: Россия должна уйти с Ближнего Востока

05.06.2020, 7:30, Разное

В продолжение темы про отборную хуцпу https://colonelcassad.livejournal.com/5920427.html в русскоязычном твиттере Госдепа.

Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» из региона.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

По его словам, «грубый промах» администрации бывшего президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и в целом в регионе, передаёт ТАСС.

«Я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит Москву в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим Асада остаётся там до сих пор» , — сказал он.

По его мнению, это позволило России создать базу в регионе и «придало ей смелости» для дальнейших шагов.

«45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока», — добавил он.

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.

https://russian.rt.com/world/news/752357-gosdep-rossiya-blizhnii-vostok – цинк

Что скажут поклонники "заафганивания в Сирии"?

Столько лет рассказывали, что вот-вот негативные последствия для России в Сирии наступят, а теперь получается, что и Асад никуда не ушел (уж 9 лет, как никуда не ушел) и с сирийской революцией нехорошо получилось, одни только турецкие миньоны остались, да халифатчики прячущиеся в пустыне.

Но виновный уже назначен – во всем виноват Обама, который уже 4 года как не президент. Видимо 4 года слишком мало, чтобы исправить весь нанесенный вред американской политике на Ближнем Востоке, надо бы еще 4 и тогда все наладится. Асад точно уйдет и все вернется как было до 2011-го года. Но конечно фарш уже невозможно провернуть назад, США сдали часть позиций на Ближнем Востоке и теперь там развеятся Россия, Иран, Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, покуда Китай флегматично выстраивает свой экономический коридор "Один пояс – один путь".

С тем же успехом можно говорить, что Китай играет деструктивную роль на Ближнем Востоке, так как экономически он теснит там США, точно также как РФ и Иран потеснили США в военно-политической сфере, за что их поведение сейчас и называют "деструктивным" и требуют от них "вернуться к нормальному поведению" и "быть нормальной страной". Ну а Асад должен уйти, само собой, ибо мировая демократия без этого не проживет.