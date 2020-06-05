Солист «Иванушек» заявил о романе с Фриске

05.06.2020, 7:30, Новости дня

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал о романе с певицей Жанной Фриске, следует из анонса, опубликованного на сайте телеканала НТВ.

По словам артиста, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а Жанна Фриске, которая на тот момент она была солисткой группы «Блестящие», передает РИА «Новости».

«Были молодые. Да, между нами была страсть», – сообщил Андреев.

При этом артист заявил, что Фриске хотела семью, однако из-за напряженного гастрольного графика их отношения сошли на нет.

Напомним, в январе 2014 года Дмитрий Шепелев подтвердил информацию о том, что у певицы обнаружили опухоль мозга (глиобластому). Первый канал совместно с Русфондом организовал сбор средств на ее лечение. Она проходила курс лечения в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.

15 июня 2015 года стало известно о том, что Фриске скончалась в подмосковном доме в Балашихе на 41-м году жизни. 18 июня певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище