 

Солист «Иванушек» заявил о романе с Фриске

05.06.2020, 7:30, Новости дня

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал о романе с певицей Жанной Фриске, следует из анонса, опубликованного на сайте телеканала НТВ.

По словам артиста, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а Жанна Фриске, которая на тот момент она была солисткой группы «Блестящие», передает РИА «Новости».

«Были молодые. Да, между нами была страсть», – сообщил Андреев.

При этом артист заявил, что Фриске хотела семью, однако из-за напряженного гастрольного графика их отношения сошли на нет.

Напомним, в январе 2014 года Дмитрий Шепелев подтвердил информацию о том, что у певицы обнаружили опухоль мозга (глиобластому). Первый канал совместно с Русфондом организовал сбор средств на ее лечение. Она проходила курс лечения в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.

15 июня 2015 года стало известно о том, что Фриске скончалась в подмосковном доме в Балашихе на 41-м году жизни. 18 июня певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Эквадор попросил у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

29.04 / Общество: Зачем ближнее зарубежье РФ вернуло Сталина

06.05 / Генерал Милли заявил, что не знает, где появился коронавирус

13.05 / Из Стамбула в Киев вылетели 109 украинцев и 18 иностранцев – украинское консульство

26.03 / Лайнер Costa Neoromantica не пустили в порт Владивостока

03.06 / После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

15.04 / Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России

13.04 / Артобстрел на границе Индии и Пакистана: трое убитых

04.06 / Общество: При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

24.04 / Новый пакет экономической помощи ждет подписи Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска