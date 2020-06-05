Китай и Европа поставили рекорд по железнодорожным грузовым перевозкам

05.06.2020, 7:30, Новости дня

Китай и страны Европы в мае отправили в обоих направлениях свыше 1 тыс. грузовых железнодорожных составов, количество которых возросло в годовом исчислении на 43% до рекордной отметки, сообщил китайский информационный портал «Пейпер» со ссылкой на Государственное управление железных дорог КНР.

По данным ведомства, за май поезда обеспечили транспортировку из Китая и обратно свыше 93 тыс. стандартных контейнеров (увеличение на 48%), передает ТАСС.

«Таким образом, даже в условиях пандемии нового коронавируса наша страна гарантирует сохранность цепочек международных поставок», – подчеркнул представитель управления.

Как он уточнил, в мае из Китая в Европу было направлено свыше 550 товарных поездов, по обратному маршруту отправились 470 составов. За месяц КНР доставила в европейские государства более 9,3 тыс. тонн медицинских грузов, необходимых для борьбы с вирусом.

Согласно статистике, основными направлениями для транспортировки стали Россия, Белоруссия, Бельгия, Венгрия, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, ФРГ и Чехия.

Напомним, товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2020 года вырос на 3,4%.