Пандемия коронавируса может привести к всплеску венерических заболеваний

05.06.2020, 7:30, Разное

Американский эксперт пришла к выводу, что пандемия коронавируса станет причиной распространения венерических заболеваний. Сейчас все усилия медиков брошены на борьбу с COVID-19, а диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП), отошли на второй план.

По словам эпидемиолога из Университета Висконсина в Милуоки Аманды Симанек, режим самоизоляции и соблюдение социальной дистанции с одной стороны должны привести к снижению уровня заражения ИППП, однако в итоге это станет причиной всплеска венерических заболеваний позднее. Сейчас такие случаи практически не диагностируют и не лечат, поскольку все усилия направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

Слова коллеги подтверждает московский гинеколог-репродуктолог Екатерина Ожогина. Она добавила, Европейская академия дерматовенерологии в результате опроса установила, что по всему миру наблюдаются сбои в сфере профилактики и лечения ИППП. Помимо венерических заболеваний на спад пошли другие не менее опасные болезни, например, на 50-75% сократилось количество случаев ветряной оспы, отметил гонконгский микробиолог Пак-Лиань Хо.