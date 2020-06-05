Эксперты предсказали “катастрофическую безработицу” из-за коронавируса в России

05.06.2020, 7:25, Разное

Аналитики выделили три сценария развития экономики России в ближайшее время. Оптимистический прогноз предполагает, что вызванный пандемией коронавируса карантин завершится в июне текущего года.

В таком случае максимальные значения безработицы вряд ли поднимутся выше 5,6%. Реальные зарплаты вырастут до 0,7% в 2021 году, а на устойчивый рост выйдут лишь в 2022-м.

Однако не исключена вторая волна коронавируса и повторный карантин весной и зимой. Этот вариант описан в базовом сценарии.

В таком случае безработица вырастет до 8,3% в 2021 году, а в последующие два года снизится до 7,3%. При реализации базового сценария на устойчивый рост зарплаты россияне выйдут в 2023 году.

Самый мрачный сценарий предполагает, что эпидемия коронавируса в России затянется до начала 2022 года. Экономика получит мощный удар, безработица вырастет до 10,7%, и лишь в 2023 году упадет до 9,5%. Зарплаты россиян рухнут на 9,3% в следующем году, приводит данные исследования РБК.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Минтруда увеличить минимальное пособие по безработице в три раза с 1,5 тысячи рублей. На повышенные выплаты могут рассчитывать те россияне, кто не сможет предоставить службе занятости документы с подтверждением доходов.

По мнению основателя Superjob Алексея Захарова в России реальная безработица в 5-6 раз превышает официальные данные. Он считает, что к осени безработными могут оказаться 20 млн человек.

— Masha (@arctic_lanes) June 3, 2020