 

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

05.06.2020, 7:25, Разное

По словам градоначальника, 8 июня можно будет сказать о графике выхода из ограничений в Москве до июля. Собянин заверил, что основная их масса будет снята.

Мэр столицы добавил, что это будет зависеть от ситуации и от того, как будет распространяться коронавирус в Москве. Собянин констатировал, что москвичи ответственно подходят ко всем требованиям властей.

Градоначальник выразил надежду на то, что удастся уложиться в запланированные сроки снятия ограничений, и город будет возвращаться к нормальной жизни. Напомним, ранее Собянин заявил, что носить маски и перчатки нужно до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Июн 2020 в 12:52 PDT

Напомним, что карантин из-за коронавируса в Москве начал действовать 29 марта. Речь шла о недельном режиме самоизоляции, однако из-за ухудшения обстановки его постоянно продлевали. Кроме того, в столице продолжают действовать масочный и пропускной режимы. Согласно последним данным, режим самоизоляции закончится 14 июня.



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