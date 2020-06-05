Спикер Мосгордумы объяснил происхождение своего дохода, выросшего за год почти в 80 раз
05.06.2020, 7:18, Разное
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чей доход за прошлый год составил почти 2 миллиарда рублей, объяснил его продажей 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого он был до избрания депутатом. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«В 2018 году началась сделка [по продаже акций], которая длилась до 2019 года. Надо понимать, что это достаточно сложный механизм. Сам я им не занимался, потому что с 2012 я не занимался оперативным управлением этой организации, а с 2014 — уволился, став депутатом Мосгордумы, и передал весь пакет акций в доверительное управление», — рассказал депутат.
Он пояснил, что 870 млн рублей, полученные в 2018 году от продажи акций, отражены в неопубликованной части декларации. В опубликованной части их нет, так как на момент подачи декларации сделка еще не была закрыта полностью.
«Не надо путать приход денег и получение дохода — это разные понятия. Доход образовался именно в 2019 году, когда полностью были произведены все расчеты, сделка была закрыта и была получена вся сумма по ней», — пояснил он.
В конце мая стало известно, что в 2019 году доход Шапошникова вырос почти в 80 раз: он заработал 1 951 948 561 рубль тогда как в 2018 году — 24,4 миллиона рублей. «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального писал, что в 2018 году Шапошников не отразил в декларации, что внес с личного счета в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» 870 млн рублей и получил 99% доли в компании, которой до этого владел его отец.
«Открытые медиа» выяснили, что «Северянину» принадлежали почти три гектара земли на севере Москвы, которая носила статус промзоны до 2018 года. Ее стоимость увеличилась с 366 миллионов рублей до 1,4 миллиарда рублей после того, как на ней разрешили многоквартирную застройку. Именно за счет продажи этой земли Шапошников получил основной доход от сделки, подчеркивают «Открытые медиа».
Источник: Новая газета
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