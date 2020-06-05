К разливу топлива в Норильске могло привести таяние вечной мерзлоты

05.06.2020, 7:16, Новости дня

Заместитель заведующего кафедрой криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Валерий Гребенец, работавший в НИИ в Норильске в годы строительства ТЭЦ, выразил мнение, что на разлив топлива в Красноярском крае могло повлиять таяние вечной мерзлоты под опорами топливного резервуара.

«Если бы основание стояло на сваях-стойках, это все было бы неважно, емкость бы в итоге уперлась в скалу, а мерзлота протаяла. Но похоже, что эти сваи-стойки не были добурены до скалы еще при строительстве и оставались, по сути, вмороженными в грунт. Возможно, при анализе причин аварии, если будут копать глубоко, установят, что, например, при строительстве бетонных оснований для емкостей на самом деле не дошли до самой скалы. Там же не видно, 6-8 метров в глубину, трудно различить, куда упираешься, могли попасть на какой-то обломок, приняв его за прочное скальное основание», – передает ТАСС слова Гребенца.

Он подчеркнул, что в целом под объектами ТЭЦ и соседнего Надеждинского металлургического завода сравнительно неглубоко залегает скальная порода, на которую и опирались строители при возведении производственных объектов. Ее наличие стало одним из аргументов в пользу организации производства именно в этом месте. Однако даже если цистерна, из которой разлилось топливо, не стояла на прочной скале, таяние мерзлоты под ней более чем 30 лет сдерживало само хранящееся в резервуаре в колоссальных объемах топливо.

«Солярка», как известно, не замерзает, но постепенно принимает температуру окружающей среды. Это значит, что емкость на 20 тыс. тонн в течение зимы холодеет и, что самое интересное, в теплое время года, с наступлением весны и до прихода осени, становится своего рода холодным большим прессом. В течение короткого норильского лета, пока нагревается, отдает свой холод грунтам. За счет этого, вероятно, и мерзлота под этим свайным основанием сохранялась так долго», – отметил он.

Гребенец отметил, что в этом же году аномально теплая зима не дала горючему достаточно охладиться, а рано начавшаяся и теплая весна быстро нагрела его, из-за чего грунт начал таять. По его словам, вероятнее всего, таяние под опорами было неравномерным, что вызвало проседание части из них и повреждение цистерны.

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Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».