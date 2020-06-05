Зачем природа создала существ с прозрачной кожей?

05.06.2020, 7:09, Разное

Американские ученые несколько лет назад насчитали целый триллион (!) видов живых существ, которые обитают на нашей планете в воздухе, на суше, и в воде. Большая часть этих видов конечно же насекомые, а вот среди существ посложнее самыми необычными конечно же являются те, у кого полностью прозрачная кожа.

Некоторые из нас наверняка видели в аквариум так называемых "стеклянных" рыбок, у которых можно хорошо разглядеть внутренние органы. Выглядят они очень сюрреалистично.

Для чего природа создала подобную странность? Ученые считают, что так рыбкам куда легче маскироваться от хищников, ведь в воде из-за отражения они выглядят практически невидимыми.

Однако помимо рыб на земле есть и другие существа с прозрачной кожей, причем живут они не в воде, поэтому искажением и отражением данный феномен уже не объяснить. Но недавно исследователи получили ответ и на этот сложный вопрос.

Я тебя вижу насквозь

Самые известные прозрачные рыбки это так называемые стеклянные окуни вида Parambassis ranga. Их обожают аквариумисты, а в природе они живут в реках Азии и там достигают длины в 8 сантиметров.

Они настолько прозрачные, что можно рассмотреть каждую косточку в их теле и каждый внутренний орган. Благодаря своей "невидимости" эти рыбки отлично скрываются от врагов, а еще хорошо охотятся на червяков и рачков.

Другим примечательным известным водным существом с прозрачной кожей (кроме медуз) является "стеклянный" осьминог вида Vitreledonella richardi. В его теле практически отсутствуют любые красящие вещества и из-за этого тело осьминога выглядит словно сделанное из прозрачного целлофанового пакета.

Особенно необычно видеть крупный мозг этого осьминога.

Теперь перейдем на сушу и обнаружим там "стеклянных" лягушек вида Centrolenidae, живущих в странах Южной Америки. Эти лягушки не настолько бесцветно прозрачны как рыбы или осьминог, однако и у них можно отлично рассмотреть все внутренности: кости, кишечник, бьющееся сердце, желудок. Выглядит это немного отталкивающе, согласитесь.

Для чего этим крошечным лягушкам подобная необычная для суши маскировка? Долгие годы даже ученые об этом могли лишь догадываться.

Предполагалось, что лягушки таким образом прячутся от врагов в виде птиц, которым с воздуха заметить полупрозрачную лягушку очень сложно. Однако что мешало птицам ориентироваться на внутренние органы лягушек, которые все равно хорошо заметны?

Все дело в размытии

Недавно в научном журнале "National Academy of Sciences" появилось хорошее и подробное объяснение того, зачем природе понадобилось награждать южноамериканских лягушек необычной зеленоватой прозрачностью.

Первым делом исследователи заметили, что на спинах этих земноводных есть небольшое зеленое пятнышко, которое меняет оттенок от светло-зеленого до темно-зеленого в зависимости от окружающего фона. От этого пятнышка до прозрачных конечностей лягушек таким образом идет плавный переход от оттенка зеленого к практически прозрачному цвету.

Когда исследователи создали на компьютере несколько моделей таких прозрачных лягушек с различным по четкости переходом, то люди из группы добровольцев хорошо видели лишь лягушек с более четкими краями, а вот с более размытыми краями почти не замечали.

Потом исследователи пошли дальше и создали из желатина 360 лягушачьих фигурок разного вида прозрачности – от совсем прозрачных до более четких, и разложили их в разных местах тропического леса. Через три дня они выяснили, что фигурки с самыми четкими очертаниями были уничтожены птицами, а те лягушки, у которых было самое сильное размытие, оказались невредимыми.

Таким образом выяснилось, что природа еще более хитра, чем казалось. Создав существ с прозрачной кожей и непрозрачными внутренностями, она все равно сумела их превратить в настоящих невидимок.