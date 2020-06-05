Электрик услышал голос в голове, послушался его, купил лотерейный билет и …выиграл 1 миллион фунтов!

05.06.2020, 7:09, Разное

Невероятная история произошла на днях в Великобритании с самым обычным жителем города Ковентри по имени Саймон Уоддап.

До того его жизнь была ничем не примечательной, мужчина работал электриком, но уже год из-за проблем со здоровьем не мог работать как раньше, поэтому денег в его семье не хватало и из-за этого он считал совершенно невыполнимой давнюю просьбу своей 10-летней дочери поехать на отдых в Испанию.

Все изменилось в один момент 19 мая 2020 года, когда 31-летний Саймон как обычно отправился в местный супермаркет "Aldi", чтобы прикупить продуктов. И когда он начал делать покупки, то вдруг услышал в своей голове настойчивый голос "Купи лотерейный билет".

Саймон не верил, что реально можно выиграть в лотерею, поэтому никогда ранее вообще не покупал лотерейные билеты. Поэтому он и тут не особо прислушался к внутреннему голосу. Но когда он приехал с продуктами домой, то снова услышал в голове тот же настойчивый голос с той же просьбой (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

На этот раз голос был еще более убедительным, чем в магазине и мужчина не выдержал, он включил свой компьютер, зашел на сайт национальной британской лотереи "National Lottery" и купил онлайн всего один лотерейный билет, уплатив за него 2,5 фунта стерлингов (около 200 рублей).

По словам мужчины, он даже не думал особо, какой билет выбрал и взял первый попавшийся. И он тут же забыл о своем билете. Однако на следующий же день на телефон Саймона пришла эсэмэска, в которой говорилось, что его билет выиграл.

Саймон не мог поверить в написанное и тут же сам решил позвонить на сайт национальной лотереи и уточнить, не ошибка ли это. И выяснил, что это не только действительно случилось, но его билет выиграл баснословные деньги – 1 миллион фунтов (77 миллионов рублей)!

Сложно описать душевное состояние этого британского электрика, когда он понял, что сорвал Джекпот. А когда Саймон пришел в себя и побежал рассказывать обо всем родным, те поначалу тоже ему не поверили.

В полной степени осознать реальность происходящего Саймон смог лишь еще через несколько дней, когда заполнял в конторе лотереи необходимые документы для получения выигрыша. А потом Саймону для фотографий вручили огромный чек с его именем и выигранной суммой.

Электрик уже решил, что часть денег потратить на хорошую одежду и обувь для своих родных, а еще он наконец хочет поехать с дочкой в Испанию на отдых. Оставшуюся сумму он хочет вложить в собственный бизнес по ремонту домов.