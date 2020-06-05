Почему Лох-Несское чудовище НЕ может являться огромным угрем

05.06.2020, 7:08, Разное

В последние годы вокруг легендарного чудовища из шотландского озера Лох-Несс возник новый всплеск дебатов и обсуждений на основе теории о том, что это самое чудовище по прозвищу Несси может на самом деле быть огромным угрем.

Эта теория очень интересна. Дело в том, что в Лох-Несс и в самом деле живет очень много угрей и иногда рыбакам попадаются довольно крупные экземпляры. Может ли Несси быть ОЧЕНЬ большим угрем-мутантом?

В прошлом году в одной из рек, которые впадают в озеро Лох-Несс подводная камера засняла проплывающее мимо нечто длинное, похожее на большого угря или змею.

А недавно исследователь загадок озера Лох-Несс Роланд Уотсон написал в своем блоге статью, в которой отметил, что и прежние времена нередко предполагалось, что Несси является огромным угрем:

"Изучение старых газетных архивов показало, что теория об огромном угре фигурировала и в 1930-х годах. Самыми крупными угрями в мире являются морские мурены, длина которых может достигать 4 метров, однако Несси по описаниям доходит в длину до 10 метров и в обхвате ее туловище так же намного крупнее, чем обхват туловища самой крупной мурены. И тем ни менее форма гигантского угря очень хорошо подходит ко многим наблюдениям и описаниям Несси", – пишет Роланд Уотсон.

26 мая 2007 года Гордон Холмс снял видео, которое на некоторое время стало сенсационным в СМИ. В его видео по воде плыло нечто змееобразное и достаточно крупное, хотя что именно, там было не разглядеть. По словам Гордона, в длину существо достигало 14 метров (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Гордон Холмс привлек к своему ролику множество журналистов и всем им рассказывал, что он сумел разглядеть то, что сняла его камера – это было очень большое животного черного цвета. И что его первой мыслью было, что это огромный угорь, потому что существо напоминало угря или змею по своим формам.

5 сентября 2019 года ВВС опубликовала статью под названием "Лох-Несское чудовище может быть огромным угрем". Ученые пришли к такому выводу после того, как исследовали воду из озера на предмет следов необычных ДНК и ничего странного не обнаружили, кроме множества ДНК различных рыб, в том числе угрей.

"В наших пробах оказалось очень много ДНК угрей. В Лох-Несс живет множество угрей и их ДНК обнаруживаются практически во всех местах, где мы брали пробы воды. Их в озере реально ОЧЕНЬ много".

Из-за всех этих доказательств считать Несси огромным угрем кажется единственно верным предположением. Да, настолько крупные угри это тоже сама по себе аномалия, достойная расследования, тем более, что эти громадные угри встречаются в этом озере на протяжении многих веков, ведь Несси тут видели даже тысячу лет назад. Однако угри это уже не так загадочно и это уже не совсем криптозоология.

Морская мурена

И все-таки есть один очень убедительный факт в пользу того, что чудовище из озера Лох-Несс не может являться просто крупным угрем. Дело в том, что очень многие очевидцы, в том числе те, что жили века назад, описывают Несси не просто как существо с длинной змееподобной шеей, а существо, которое эту шею держит в поднятом состоянии, практически вертикально.

Ни один из речных или морских угрей не способен выталкивать свое тело из воды настолько высоко, чтобы оно казалось длинной вертикальной шеей как у древнего морского динозавра.

Есть особые угри, живущие в Красном море, которые сидят в норах на дне и вертикально высовывают оттуда свои тела. Множество таких угрей на дне похожи на причудливую "траву". Также известно, что электрические угри иногда могут выскакивать из воды и ползать по траве.

Однако ничего из этого и близко не похоже на то, что наблюдали многочисленные очевидцы появления Несси в водах озера Лох-Несс. Таким образом загадка существования Несси все еще остается неразгаданной.