Три места с самой плохой энергетикой в вашем доме и как их изменить

05.06.2020, 7:08, Разное

Некоторые исследователи геопатогенных (аномальных) зон считают, что места с плохой энергетикой можно найти практически в каждом доме или квартире. Эти места могут влиять на здоровье человека, если он часто находится в зоне их действия, а еще они давят на его ауру, "отпугивая" от человека удачу и благополучие.

Эзотерики тоже многое знают о таких местах и особенно выделяют три из них, которые можно распознать по ряду признаков. При этом данные места можно изменить, "очистив", и тогда они не будут представлять угрозы.

Самое черное место

Это место найти легко, туда почти никогда не попадает свет. И имеется ввиду не место под кроватью или в шкафу, а открытая комната или уголок, куда люди редко заходят.

Еще это место можно распознать по тому что, там часто перегорают лампочки, ломается проводка, скапливается ненужный пыльный хлам.

Чтобы исправить энергетику такой комнаты или угла, рекомендуется поставить там дополнительный надежный источник света, навести порядок, убрать из комнаты старые, сломанные или никому не нужные вещи.

Такие вещи в целом не надо держать там, где живут люди. Недаром раньше в домах все сломанное, устаревшее или ненужное убирали в сарай или на чердак.

Место, где спит кошка

Кошки могут спать практически на всех поверхностях, однако это не означает, что в вашем доме все места плохие. Обратите внимание на то место, где кошка не просто лежит или дремлет, а именно глубоко спит на протяжении нескольких часов. И делает это регулярно.

Любопытно, что для таких мест кошки часто предпочитают не ярко освещенное, теплое и уютное местечко, а тем где темно, сыро и грязно. Это может быть уголок в коридоре, в ванной, на балконе, в чулане, за диваном.

Считается, что когда кошки находятся в таких местах, то они "нейтрализуют" их своей энергетикой. Однако лучше не рассчитывать на помощь своей Мурки, а навести в таких местах порядок.

Место, где стоит телевизор

Это может показаться совсем уж надуманным, но эзотерики считают, что телевизор один из основных источников плохой энергетики в доме. Дело в том, что очень часто с экранов потоками идет грубость, пошлость, скандальность, желтуха, чернуха и прочий негатив.

И он оседает на энергетическом уровне не только в человеке, который смотрит телевизор, но и в той зоне, где этот телевизор стоит.

Именно поэтому люди, которые любят смотреть скандальные шоу, в которых манипулируют их эмоциями, кричат, матерятся, ругаются, используют жаргонизмы и тд – часто ощущают сильный эмоциональный спад, словно из них "высосали" жизненные силы. Особенно от этого страдают пенсионеры и домохозяйки.

Из-за плохой энергетики рядом с телевизором всегда накапливается очень много пыли и плохо растут комнатные растения. Из-за этого же не рекомендуется ставить рядом с телевизором семейные фотографии в рамках.

Исправить данное негативное место тоже не сложно: достаточно меньше смотреть скандальных шоу и побольше спокойных передач о природе, особенно об океане.