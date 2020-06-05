«Путин в сто раз умнее вас всех»

05.06.2020, 7:08, Разное

Jun. 4th, 2020

evening_cowboy

На Западе пытаются понять, почему в РФ не состоялась «цветная революция», как на Украине, в Грузии и Киргизии. Трейси Герман, профессор кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона (King’s College London или KCL), опубликовала статью «Окраска российских взглядов на конфликт в 21 веке». В ней речь идет о борьбе Кремля с «цветной революцией» и о том, почему она увенчалась успехом.

KCL наряду с Оксфордом и Кембриджем, образовывает так называемый «золотой треугольник» западных альма-матер, где получают образование будущие политики «свободного мира». Да и сама Герман не понаслышке знает Россию. Она несколько лет работала в качестве научного руководителя компании Business Intelligence, специализирующейся на энергетической безопасности РФ. Хорошо владеет русским языком и много путешествовала по постсоветскому пространству.

Именно поэтому ее взгляд на общественные процессы в нашей стране интересен. Очевидно и то, что Запад с помощью политической профессуры пытается понять, почему в РФ не сработала схема «цветной революции», если на Украине она прошла на ура.

Герман стала лукавить, утверждая, что нет никаких «цветных революций», инициированных Западом. По ее мнению, «народные восстания» в ряде стран нельзя приписывать «злонамеренному покровительству внешних сил».

Однако даже если вывести за скобки наиболее известные протесты в самом начале «нулевых», такие как «бульдозерная революция» в Сербии, «революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на Украине, а затем «тюльпановая революция» в Киргизии, то в 2005 году сам президент США Буш назвал приход к власти проамериканских сил в контролируемом Ираке «пурпурной революцией» и не скрывал параллели с переворотами на постсоветском пространстве.

«Реакция российских военно-политических элит на воспринимаемую угрозу „цветных революций“ и озабоченность внутренней дестабилизацией невоенными средствами коренится в привычках мышления, основанных на историческом опыте и увековечивании конкретных нарративов об уязвимости страны», считает Трейси Герман.

А вот еще любопытная фраза, указывающая на возможный пересмотр действий Запада внутри России:

«На взгляд Запада, российская характеристика „цветных революций“, как часть новой стратегии, сознательно используемой Западом для подрыва режимов, рассматриваемых как „недружественные“ западным интересам, кажется абсурдной. Если рассматривать ее через призму конкретной стратегической культуры, основанной на ином мировоззрении, то она кажется более логичной».

То, что Вашингтон и союзники не откажутся от шагов, которые могут привести к поражению Москвы в ходе холодной войны 2.0, никто не сомневается. Развалив СССР, жители США мечтают уже о развале России. Ну, зачем Пентагону враг, способный уничтожить Соединенные Штаты.

Надо отдать должное Трейси Герман, которая, похоже, не зря покаталась по России. Она ссылается на осадный менталитет русского народа, который сформировался как раз из-за враждебной политики Запада.

Поэтому даже если экономическая доктрина Путина не отвечает чаяниям простого народа, на этом не получится сыграть, — такой вывод напрашивается из статьи Герман. Что интересно: рупор Госдепа Foreign Policy тоже начинает смутно догадываться, что прежние схемы в отношении путинской РФ не работают.

«Запад никогда не мог понять истинных мотивов России. У РФ нет плана ни противостоять Западу, ни изолировать себя на международной арене», пишет FP, видя главную проблему русофобской политики в коротких электоральных циклах, тогда как в отношении такой огромной страны нужна долгосрочная стратегия. Она имела место в послевоенное время и проявил себя в отношении СССР.

Как действуют американский президент-однодневка? Первым делом он бежит побеждать Путина, потому что у него времени мало и вообще его предшественник был слабаком. В частности, Трамп убежден, что если бы он был бы хозяином Белого дома в 2014 году, то Москва не осмелилась бы «взять» Крым.

На американских форумах можно прочитать язвительные, но вполне справедливые посты на эту тему.

«Когда очередной звездно-полосатый человек-четырехлетка, попавший на президентский пост, обнаруживает, что с Россией лучше не воевать, начинает хлопать себя по лбу с криком „эврика“, вспоминая, как „янки надрали русским зад в 80-х“. В итоге начинается усиленная кормежка „говорящих голов“, которые якобы оппозиционеры. А те и рады стараться на путинском ТВ, выставляя себя сознательно посмешищем. Они так глупо критикуют Путина, что простой русский человек невольно начинает гордиться своим лидером».

«Тот факт, что основные телевизионные каналы поддерживают Путина, действительно делают вещи сложными для кандидатов от оппозиции. В то же время многие из этих кандидатов не обязательно рассчитывают на победу. Григорий Явлинский, например, открыто заявил, что он конкурирует на выборах, чтобы высказать альтернативное мнение и сказать правду». То есть не победить, а выговориться.

«Идиоты! Путин в сто раз умнее всех украинских президентов вместе взятых, а вы хотите повторить опыт Украины. Он же самбист, который вражеское нападение использует как повод для эффективного приема. Вы бежите, чтобы его столкнуть, а он отходит в сторону и подставляет подножку. Вы расширяете НАТО, он говорит — „США хотят войны“. Вы спонсируете частные СМИ, он клеит им ярлык „иностранных агентов“. Вы поддерживаете Навального, он использует „борца с коррупцией“, чтобы отправить Медведева, тайного западника, в почетную политическую ссылку».

Хорошо, что даже заокеанские «диванные эксперты» не призывают Америку разбомбить Россию, как Иран или Северную Корею. Даже в отношении Китая можно прочесть призывы к войне с Пекином, но русских «трогать не моги», — это самоубийство. Зато, что касается развала нашей великой страны — пожеланий великое множество, но все они сводятся к «русскому бунту». Что бы такое сделать, чтобы мужик взял дубинку.

Трейси Герман, хоть и профессор, желает нам того же зла, но приходит к мысли, что в сегодняшних условиях «цветная революция» в РФ невозможна из-за глубоко эшелонированной обороны Путина.

«Формулировка „цветных революций“ как угрозы национальной безопасности предполагает определенную степень преемственности в российском представлении о том, как противники могут стремиться к достижению своих стратегических целей, используя все доступные средства, а также восприятие Москвой внешней угрозы и сохраняющейся возможности иностранного вмешательства», приходит к выводу Герман.

На самом же деле Запад сделал все, чтобы разгромить настоящую российскую патриотическую оппозицию. В нашей стране агенты Госдепа и некоторые СМИ, прикормленные соросами, обесценивают справедливые призывы к отмене пенсионной реформы, к введению прогрессивного налога и к честной политической конкуренции.