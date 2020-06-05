Мнение: Уволенного курьера Deliverу Club вернуть на работу – и поставить вместо того, кто его уволил

05.06.2020, 7:06, Разное

Я сторонник простых решений. Как показывает практика, они – самые правильные. Человек выступал за права курьеров против штрафов, собирался даже создавать профсоюз курьеров, его выгнали. Тот, кто отвечал за курьеров Delivery Club во время пандемии – немного недопонял. Они – тоже герои. Они – на передовой. Они людям на самоизоляции доставляли продукты, рискуя собственной жизнью и здоровьем. А теперь говорят, что им урезАли по пол зарплаты на штрафы. В общем, давай до свиданья, человек без нормального отношения к людям. Здравствуй, новый справедливый начальник курьеров.

А завтра вы свою еду не получите. У Delivery Club – забастовка. Их вынудило нехорошее начальство. Как обычно бывает, это один человек. Остальные – удивлены, как такое получилось. У пробемы есть имя. И ее нужно уйти.

Выяснилось, что курьерам не только не просто – им очень ужесточили условия труда. Delivery начал штрафовать курьеров даже по ночам. Сотрудники грозятся «удалять смены, не выходить на работу и не принимать заказы, пока руководство не вернет старые условия труда».

Митинговать планируют завтра в 15:00 на северо-западе Москвы.

«Мы – люди, у меня мозоль вот такая вот на всю ногу. Почему я должен идти и относить заказ в Путилково, а если не отнесу — штрафуете?» – спрашивает парень из Delivery.

В общем, уволенного – ставьте руководить курьерским коллективом. Все будет совсем по-другому. Забастовку – отменить. Все-таки люди кушать хотят. А того, кто допустил произвол, гнать: работа с людьми – это вообще не для него.

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