Гвардейскую танковую армию ЗВО усилили мотострелковой бригадой

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05.06.2020, 6:48, Новости дня

Гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) усилили дополнительной бригадой для защиты РФ на западном стратегическом направлении, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении», – приводит сообщение пресс-службы ЗВО ТАСС.

В округе уточнили, что бригада дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы. «На ее вооружении стоят современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска», – перечислили в пресс-службе.

Накануне в Польше начались крупнейшие за 25 лет учения по переброске войск США в Европу.

Напомним также, в апреле в гвардейскую танковую армию Западного военного округа поступили модернизированные танки Т-90М «Прорыв».



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