 

К месту восстановления моста под Мурманском прибыли военные инженеры

05.06.2020, 6:30, Новости дня

В Минобороны РФ сообщили, что к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола — Выходной в Мурманской области прибыли военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили из Нижегородской области в Оленегорск новейшую бурильно-ударную машину БУМ-2 на базе автомобиля "КамАЗ".

Также к месту восстановления моста из Брянской области направляются личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО, передает "Интерфакс".

Специалистам поставлена задача подготовить карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути.

В Кольском районе под Мурманском 1 июня при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

Мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, последний раз ремонтные работы были выполнены в 2014 году.

Власти области совместно с ОАО "РЖД" договорились, что сообщение с Мурманском будет восстановлено к 23 июня.

По факту обрушения было заведено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / “Выгодно Москве”. Сюмар заявила, что Порошенко, Турчинову и Воронченко хотят объявить подозрение в госизмене

04.06 / Макаревич опроверг связи с объявленным в розыск создателем бренда «Довгань»

07.04 / Космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

24.04 / Кононенко поддержал запросы Семенович о сумме минимального заработка для мужчины

19.04 / Задержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

18.05 / Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста в Голландии двух брендов российской водки и хотят продать их с аукциона

04.06 / Трамп передумал использовать армию для подавления протестов

31.03 / Трамп оценил возможность введения общенационального карантина в США

19.04 / Общественная болезнь: справиться с коронавирусом можно только вместе

21.04 / Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с 1986 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска