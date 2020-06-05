Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

05.06.2020, 6:30, Новости дня

Россияне с сегодняшнего дня могут выбрать участок для голосования по поправкам к Конституции.

Во всех регионах начинается прием заявлений от тех, кто будет заполнять бюллетень не по месту регистрации. Сообщить о том, на какой участок придет избиратель, можно вплоть до 21 июня. А для жителей Москвы и Нижегородской области с сегодняшнего дня также открыта запись на участие в электронном голосовании.

В Нижегородской области это можно сделать через портал Госуслуг, а в Москве — ещё и через портал мэра и правительства столицы. Днем голосования назначено 1 июля, но прийти на участок можно будет и раньше — с 25 июня, сообщает телеканал "Россия 24".