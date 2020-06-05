В Совфеде отреагировали на угрозы введения новых санкций со стороны США

05.06.2020, 6:30, Новости дня

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил о незаконности американский санкций против проекта «Северный поток – 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что РФ найдет способ реализации газопровода в любых условиях.

«Вызывает изумление степень наглости инициатора законопроекта сенатора Теда Круза, который назвал газопровод «критической угрозой национальной безопасности США». Где Балтика и где США? При чем здесь национальная безопасность Штатов? Если только не понимать под этим коммерческие интересы США», – передает слова Косачева РИА «Новости».

И потому отношение к этим санкционным угрозам остается неизменным – «они незаконны с юридической точки зрения, и они циничны во всех остальных», подчеркнул Косачев.

Он подчеркнул, что РФ продолжит реализацию проекта вместе со своими европейскими партнерами, даже если законопроект будет принят. По его словам, Москва будет действовать по своим планам, которые согласованы с партнерами в Германии и других странах – членах Европейского союза.

В свою очередь, сенатор Олег Морозов отметил, что новые санкции могут осложнить строительство газопровода, однако РФ найдет способ его реализации в любых условиях. При этом он подчеркнул, что для завершения прокладки «Северного потока – 2» необходимы встречное понимание со стороны европейских партнеров и потребителей газа».

Как прогнозирует Морозов, многое будет зависеть от европейцев и их способности поставить свои интересы выше политических амбиций и коммерческих выгод США.

«Ясно, что американцы ищут здесь и свои коммерческие преимущества в ущерб европейским интересам», – указал сенатор.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в Сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

В МИД РФ констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.