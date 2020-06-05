Губернатор Миннесоты рекомендовал протестующим сдать анализ на коронавирус

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05.06.2020, 6:30, Новости дня

Губернатор Миннесоты Тим Уолз рекомендовал всем участникам акций протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения Соединенных Штатов дважды сдать анализ на коронавирус.

«Каждому, кто участвует в демонстрациях, следует сдать анализ на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Если вы считаете себя заразившимся, сдайте анализ через пять дней после участия в акции. При отрицательном результате сдайте анализ повторно через 14 дней», – приводит слова губернатора ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявлены более 1,87 млн положительных результатов теста на коронавирус, более 108 тыс. человек умерли.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что американцы вышли из карантина в США погромом.



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