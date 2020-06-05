Бывшая жена Григорьева-Апполонова выставила на продажу его квартиру за 26 млн рублей

05.06.2020, 6:30, Разное

Бывшая супруга «рыжего» солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова решила продать его московскую квартиру за 26 млн рублей. На вырученные деньги она и ее новый муж надеются приобрести загородный дом, поскольку сейчас они живут в съемном жилье.

В объявлении Мария Зубкова указала, что площадь квартиры в сталинском доме составляет 86 квадратных метров. В ней есть гостиная, кухни, спальни, гардеробная и два санузла. Благодаря своей удачной конструкции в квартире можно сделать ремонт и присоединить технический этаж. Несмотря на то, что начальная цена составляет 26 млн рублей бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова готова поторговаться.

О расставании певца и Марии Зубковой стало известно год назад. По словам родных и близких певца, разрыв отношений он переживал очень тяжело. Сама Мария Зубкова переехала в Санкт-Петербург, где она вместе с новым супругом баскетболистом Артемом Зубковым снимает загородный дом. При этом они не рассчитывают находиться там слишком долго, а новое жилье собираются купить в Москве.