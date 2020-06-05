Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесли на ноябрь

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05.06.2020, 6:20, Новости дня

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26-го по 29 ноября. Об этом 4 июня сообщает сайт Европейского гимнастического союза.

Изначально соревнования в украинской столице должны были состояться с 20-го по 24 мая, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на более поздний срок.

Также сообщается, что на декабрь перенесены мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике в Баку.

Формат соревнований сохранится прежним, включая олимпийскую квалификацию.

При этом в Европейском гимнастическом союзе подчеркнули, что продолжат анализировать ситуацию с коронавирусом в течение ближайших месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,44 млн, из них более 2,76 млн вылечились, а 382,4 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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