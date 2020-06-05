Хржановский: Дети на съемках “Дау” были в абсолютно корректных и соблюдающих все правила условиях

05.06.2020, 6:20, Новости дня

Скандал вокруг проекта “Дау”, во время съемок которого якобы пытали детей-сирот, был заказным, уверен российский режиссер, художественный руководитель центра “Бабий Яр” Илья Хржановский. Об этом он заявил в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Если бы не этот уровень такой концентрации энергии, которая пишется во всех социальных медиа, в возбуждении уголовного дела… Если бы я не знал еще, что это заказная кампания… Потому что я впервые вступил в переписку с ботами. Точнее, не в переписку… Невероятное количество схожих и похожих сообщений мне и сотрудникам съемочной группы [поступало] с различными угрозами. Поэтому кто-то на это тратит деньги, и я благодарен этим людям, потому что они вкладываются в пиар-кампанию фильма”, – отметил режиссер.

Хржановский сказал, что догадывается, кто стоит за скандалом, но не стал называть имен.

“Детей не то что не пытали – дети были в абсолютно корректных и соблюдающих все правила условиях. Это все-таки большая группа, где работает много людей, у многих из которых есть дети. И собственно, вся эта сцена была именно про то, как тоталитарная советская система относится к людям. Выдающий американский нейрофизиолог Джеймс Фэллон, который в этой сцене снимался, подробно по этой же сцене про это и рассказывает – про эксперимент над сознанием”, – подчеркнул Хржановский.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

Скандал вокруг фильма “Дау. Дегенерация” Хржановского разгорелся после того, как эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко сообщила 20 апреля в Facebook о возможном насилии над детьми во время съемок.

22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных пыток во время съемок фильма. По информации правоохранителей, несовершеннолетним, которые, вероятно, являются сиротами, во время съемок были причинены физическая боль или моральные страдания.

Представители компании “Феномен-Украина”, которая занималась съемками проекта на территории Украины, в письме на имя детского омбудсмена Украины Николая Кулебы заявили, что во время съемочного процесса присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки, пишет “Главком”.

“Дау. Дегенерация” – один из серии фильмов о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау. Фильм снимали на протяжении 2008–2011 годов, съемки проходили в том числе в Харькове.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube