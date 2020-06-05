Мнение: Дорога отступления Хафтара

05.06.2020, 6:18, Разное

Войска Хафтара после отступления от Каср-бин-Гашира и южных районов Триполи побросали приличное количество техники.

Ниже, фотографии трофеев ПНС Ливии. Часть конечно выглядит сомнительно в плане дальнейшего использования, но все равно прилично набрали.

В ближайшие 1-2 дня Турция и ПНС явно рассчитывают занять район Тархуна, после чего двинутся в направлении Бани Валида.

Также заявлено, что ПНС Ливии хочет начать операции к западу от Сирта.

ЛНА заявляет, что готова к перемирию при международной поддержке. Еще бы она не была готова в текущих обстоятельствах.