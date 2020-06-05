 

Блогер-фармацевт Диденко выставила напоказ новую грудь: Скоро станет помягче

05.06.2020, 6:15, Разное

29-летняя звезда “Инстаграм” пару недель назад легла под нож хирурга, чтобы воплотить в жизнь свою мечту. Оказывается, знаменитость всегда грезила полноразмерной “троечкой”.

В инстаграм-аккаунте Екатерина Диденко уверяет, что, будь ее муж жив, она бы все равно сделала операцию, но позже. “Года через три, после того, как я бы откормила ребеночка, которого мы очень хотели”, – говорит девушка. Она ни капли не жалеет, что решила модифицировать внешность. Помимо установки имплантов, звезда “откачала” лишний жир с бедер.

Наконец, спустя 10 дней после операции “аптечный ревизорро” поделилась с подписчиками результатом. Грудь, как она отметила, еще в отеках и твердая. “Ничего, скоро станет и поменьше, и помягче”, – уверяет Екатерина Диденко.

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Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО&#55357;&#56458; (@didenko.katerina) 25 Май 2020 в 9:28 PDT

Как заявила звезда, когда она раньше поворачивается в профиль, первым в глаза бросался торчащий живот. Теперь же на уровне грудной клетки появился новый “магнит для глаз”.

Напомним, Екатерина Диденко получила широкую известность после трагического инцидента в сауне с сухим льдом. Во время неудачного сюрприза скончались двое – подруга и муж блогера, Валентин.



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