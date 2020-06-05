Бородина подвергла детей опасности

05.06.2020, 6:15, Разное

Телеведущая рассказала, что во время прогулки по коттеджному поселку они встретили соседку по кличке Шанель. Тигрица живет у дрессировщика Михаила Зарецкого. На территории его дома содержатся несколько львиц и тигриц. Ксения Бородина заверила, что мужчина просто спасает от голодной смерти диких животных.

Также телеведущая призналась, что ей и старшей дочери страшно даже находиться рядом с Шанель. Зато Теона возится со зверем, как с котиком. “Вот она лаять не умеет и я ее за это люблю))) идеальная))) и дом охраняет и шуму от нее нет) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – пишет Ксения Бородина.

Однако подписчики не оценили смелость теледивы. Многие осудили звезду за беспечность, ведь хищник на то и хищник – от него можно ожидать чего угодно. “Тигра чем то колят. Поэтому от нее и шума нет и она идеальная, что даже детей к ней можно подпустить. Ну не характер же у нее такой! Бедное животное. На волю бы тебе”, – считает один из подписчиков.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Дек 2018 в 1:45 PST

“Вот это соседка. Я б наверное из дома не вышла 😂”, “Ого! Я бы побоялась с детьми подходить к тигру😳”, “Бедный тигр. Ну не для этого созданы дикие животные”, “Я бы тоже в шоке была, от такой соседкой собаки”, – отметило большинство.