Мнение: Убитый применил насилие…

05.06.2020, 5:50, Разное

СКР распространил рассказ оперативника о событиях, предшествовавших убийству екатеринбуржца Владимира Таушанкова.

СКР уже сделал вывод, что «применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего». И возбудил уголовное дело против убитого, за «применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК)».

Видеозаписи из торгового зала магазина как не было, так и нет. Не странно? Есть только видеозапись событий у магазина, на которой видно, что напал не Таушанков, напали на него… И визуально это выглядит нападением гопников.

Казалось бы какие проблемы выложить записью вооруженного нападения именно в торговом зале? И вопросов не было бы… Но почему-то не выкладывают. Может, действительно не было никакого ограбления?

В конце рассказа оперативника о том, как он вошел в квартиру, как показал удостоверение, как в него брызнули из газового баллончика, есть запись, на которой зафиксирована попытка оперативников попасть в квартиру. Вот эта запись отдельно.

Что видно на этой видеозаписи?

1. СОБРа еще нет.

2. А пытающиеся проникнуть в квартиру, честно говоря, выглядят не полицейскими, а выглядят бандитами, пытающимися ворваться в квартиру с криминальными целями….

В такой ситуации лично я, наверное, тоже взял бы что-нибудь в руки для самообороны. Это нормальная реакция любого человека, в квартиру которого ломятся неизвестные….

Когда прибыл СОБР, дверь квартиры была закрыта. И у меня пока нет оснований не верить отцу убитого, что его сына расстреляли через дверь. И про агрессивное поведение убитого бойцы СОБРа, видимо, узнали со слов оперативников.

В общем, наблюдаем дальше….

По-прежнему нет ответа на вопрос: будет когда-нибудь обнародована запись с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и уже изъятых следствием?

PS Цензоры редакторы ЖЖ отправили эту запись в Другое:

Если это не цензура, что это такое?