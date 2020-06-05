Пригожин отказывался раскручивать Гуфа, Михайлова, Ваенгу и «любовниц олигархов»

05.06.2020, 5:30, Разное

Российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил певцов, обращавшихся к нему за помощью в раскрутке, с «любовницами и любовниками олигархов». Так, в свое время супругу Валерии пришлось отказать в помощи Стасу Михайлову, Елене Ваенге, Гуфу и многим другим артистам, которые впоследствии стали популярными самостоятельно.

Иосиф Пригожин отметил, что состоятельные люди часто обращались к нему, чтобы он продвинул их «любовниц или любовников» на сцену. Однако почти всегда такие просьбы заканчивались конфликтом. По словам продюсера, этим людям не хватало внимания, как детям. А если любовница, отметил Пригожин, имела большое влияние, то она могла надавить на мужчину.

Сам продюсер берется за раскрутку проекта или музыканта только в том случае, если увидел в нем потенциал. А его он не смог найти в Стасе Михайлове, Лене Ваенге, Михаиле Турецком и Гуфе, когда тот выступал в группе Centr. Всем им Иосиф Пригожин отказал, однако они сами добились славы. Сейчас продюсер находится в дружеских отношениях со Стасом Михайловым, хотя так и не смог найти с ним общий язык.