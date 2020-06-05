 

Пригожин отказывался раскручивать Гуфа, Михайлова, Ваенгу и «любовниц олигархов»

05.06.2020, 5:30, Разное

Российский продюсер Иосиф Пригожин сравнил певцов, обращавшихся к нему за помощью в раскрутке, с «любовницами и любовниками олигархов». Так, в свое время супругу Валерии пришлось отказать в помощи Стасу Михайлову, Елене Ваенге, Гуфу и многим другим артистам, которые впоследствии стали популярными самостоятельно.
Иосиф Пригожин отметил, что состоятельные люди часто обращались к нему, чтобы он продвинул их «любовниц или любовников» на сцену. Однако почти всегда такие просьбы заканчивались конфликтом. По словам продюсера, этим людям не хватало внимания, как детям. А если любовница, отметил Пригожин, имела большое влияние, то она могла надавить на мужчину.

Сам продюсер берется за раскрутку проекта или музыканта только в том случае, если увидел в нем потенциал. А его он не смог найти в Стасе Михайлове, Лене Ваенге, Михаиле Турецком и Гуфе, когда тот выступал в группе Centr. Всем им Иосиф Пригожин отказал, однако они сами добились славы. Сейчас продюсер находится в дружеских отношениях со Стасом Михайловым, хотя так и не смог найти с ним общий язык.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца

19.04 / Мнение: «Охота на ведьм» как новая национальная традиция

20.04 / Перенёсший инсульт Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с внучками

04.06 / Мнение: Мем для прогрессивного расиста

08.05 / Личное: Запрещаю запрещать!

06.05 / Эксперты назвали продукты-защитники кожи от негативного солнечного воздействия

09.04 / Мнение: Плато

27.03 / Учёные восстановили внешность обвинённой в колдовстве жительницы Шотландии Лилиас Ади

03.06 / Мнение: Путин Потанину «пришлет доктора»?

23.04 / Мнение: Редкие фотографии Первой мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска