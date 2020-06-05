 

Вести – суд разрешил принудительно доставить Петра Порошенко на допрос

05.06.2020, 5:18, Новости дня

Киевский Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований Украины принудительно осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос. Как передают «Вести», данные меры были одобрены из-за того, что бывший президент Украины неоднократно не являлся на допросы.


Reuters

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Как пишут «Вести», ГБР накануне обратилось с просьбой о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Как напоминает издание, Порошенко вызывают в качестве свидетеля по делу о снятии информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств.

ГБР повторно вызвало бывшего президента Порошенко на допрос по двум делам 29 мая, но и эта попытка не увенчалась успехом.

26 мая экс-президента вызвали на допрос по делу о 43 картинах, которые фигурируют в расследовании ГБР. Но вместо допроса Порошенко устроил вернисаж в музее имени Ивана Гончара. Картины, которые он представил на выставке, считают доказательством в деле о махинациях экс-президента. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / На голосовании по Конституции наблюдателями захотели стать около 100 тыс. человек

08.04 / Инфицированный коронавирусом Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации, он дышит самостоятельно

03.04 / Amazon нанял 80 тыс. новых сотрудников из-за коронавируса

16.04 / Экс-сотрудник СБУ задержан в Киеве по подозрению в «сотрудничестве с ФСБ»

09.05 / В Венесуэле нашли три брошенных военных катера Колумбии с пулеметами

25.05 / Байден впервые за долгое время появился на публике

01.04 / Как долго выживает коронавирус на стекле, ткани, дереве, купюрах и медицинских масках

03.05 / Россияне рассказали о планах после окончания самоизоляции

25.05 / В Украине задержали двух полицейских по обвинению в изнасиловании задержанной женщины

17.05 / Повышенные зарплаты медикам выплатили в 14 областях Украины – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска