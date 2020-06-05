 

Опубликовано видео штурма квартиры укравшего четыре рулона обоев екатеринбуржца

05.06.2020, 5:15, Новости дня

На заподозренного в вооруженном налете на салон обоев екатеринбуржца Владимира Таушанкова, который был убит при задержании бойцами Росгвардии, завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Первоначально сообщалось, что в руках у 27-летнего мужчины был похожий на автоматическое оружие предмет, однако один из участников операции внес ясность: Владимир держал оборону с помощью ножа и газового баллончика, причем последний успел применить.

 

Вечером 31 мая Таушанков совершил разбойное нападение на магазин "Лео", откуда попытался вынести четыре рулона обоев, — в этот момент его зафиксировали камеры наблюдения. Отбившись от сотрудников, он вернулся домой на Рассветную улицу, где и произошли дальнейшие события.

По словам родителей Владимира, все произошло у них на глазах и именно они вели переговоры с правоохранителями, однако из рассказа участвовавшего в штурме омоновца следует, что в квартире находился только подозреваемый и наладить с ним контакт не удалось. Выждав время, сотрудники Росгвардии вскрыли дверь, в этот момент Владимир укрылся в комнате с ножом и газовым баллончиком в руках. Затем он пошел в наступление и с помощью газа выставил бойцов из квартиры, этот момент запечатлен на кадрах.

Во время второго захода стражи порядка применили оружие, один из двух выстрелов оказался фатальным — Тайшанков скончался. В квартире при осмотре обнаружили два ножа, арбалет, газовый баллончик и "предмет, похожий на автомат". По факту инцидента в магазине было возбуждено уголовное дело о разбое, а теперь и о применении насилия в отношении представителя власти.



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