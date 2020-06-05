Производители органики просят о господдержке сектора сельского хозяйства

05.06.2020, 5:15, Новости дня

Российские производители органической продукции выступили за получение государственной поддержки и налоговых льгот.

Субсидии могут стимулировать рост количества органических предприятий и развитие сектора в целом, убеждены эксперты отрасли, сообщает ТАСС.

Поддержка необходима производствам для прохождения сложного переходного периода и для компенсации расходных направлений, таких как сертификация, строительство, закупка семян и биоудобрений, получение кредитов. Об этом говорится в сообщении Национального органического союза (НОС).

По словам исполнительного директора НОС Олега Мироненко, пока лишь 11% компаний российского органического рынка занимаются переработкой продукции.

"А ведь в результате развития отечественного перерабатывающего сектора РФ станет менее зависима от импорта переработанных продуктов, кроме того, экспортировать переработанные продукты более выгодно, чем сырье", — сказал он.

Он отметил, что налоговые льготы могут послужить еще одним стимулом для инвестирования в сектор органики. Для государства это плюс: эта мера не требует выделения дополнительных бюджетных средств.

"В результате реализации мер финансовой поддержки вырастет количество органических производств, а значит, вырастет предложение и уменьшится себестоимость органической продукции, — замечает Олег Мироненко. — В выигрыше будут и потребители, поскольку спрос на органику постепенно растет".

С января 2020 года вступил в силу закон об органическом производстве, он запустил ряд процессов — создание системы сертификации, появление графического знака и реестра производителей органики (в апреле в реестре находилось чуть больше 20 компаний).