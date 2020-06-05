Россия указала на право Ирана разрабатывать ракетные и космические программы

05.06.2020, 5:08, Новости дня

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и резолюции СБ ООН никак не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме на имя генсека организации Антониу Гутерриша.

Российский дипломат подчеркнул, что «Иран имеет полное право пользоваться возможностями, которые открывают космическая наука и техника», передает ТАСС.

«Ни сама резолюция 2231 (2015) Совета, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) никак не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы», – говорится в письме постпреда РФ при ООН.

«Постоянные ссылки Соединенных Штатов на Режим контроля за ракетной технологией в «обоснование» утверждений о том, что иранские ракеты-носители якобы способны доставлять ядерное оружие, не являются обоснованными – ни в плане действий, ни в резолюции 2231 Совета [Безопасности]», – подчеркнул Небензя в ответ на обвинения со стороны США в нарушении Ираном резолюции СБ ООН.

«Иран никогда не обладал ядерным оружием, не обладает им сейчас и, как мы ожидаем, никогда не будет обладать им в будущем», – заключил российский постпред в своем письме.

Напомним, 22 апреля Иран объявил о выводе на орбиту первого военного спутника. В Военно-воздушных силах США подтвердили вывод Ираном спутника на орбиту.

В связи с этим госсекретарь Майк Помпео призвал СБ ООН рассмотреть действия Ирана на соответствие резолюции 2231. В МИД РФ подчеркнули, что запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе.